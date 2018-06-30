Kavun üreticisi hasat için gün sayıyor

Manisa’nın Saruhnalı ilçesine bağlı Kemiklidere Mahallesinde kavun üretimiyle geçimini sağlayan çiftçiler, bu sezon alacakları verim için gün sayıyor. 20 Temmuz’dan itibaren hasadın başlayacağı Saruhanlı’da çiftçiler özenle yağmurdan ve çamurdan korudukları kavunlarını Türkiye’nin çeşitli illerindeki sofralarla buluşturacak. Kavun üreticisi Talat Canoğlu kavun üretiminin önemli bir geçim kapısı olduğunu belirterek "Bizim ürettiğimiz kavun çeşidinin adı Hibrit Alibey kavunudur. Bu kavunu ortalama olarak 20 Temmuz tarihinden itibaren hasat etmeye başlarız. Geçmişine bakılacak olursak Kemiklidere Mahallesinde kavun üretim tarihi Kırkağaç’tan daha eskiye dayanır. Özenle ve önemle yetiştirmeye çalışıyoruz. Damlama sulama sistemi kullanıyoruz. Diğer tarım ürünlerinden farklı olarak naylon ile kaplıyoruz. Yağmur çamurdan veya soğuktan etkilenmiyor. Bu kavun yurdun her köşesine gönderiliyor. Özellikle bizim mahallemize Ankara’dan tüccarlar geliyor. Şunu belirtmek isterim ki geçen yıla göre bu yıl rekolte de azalma olacağını tahmin ediyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah durum değişir. Yüksek ve çorak arazide kavunumuzun verimi daha da artar. Sadece biz üreticiler olarak en çok dikkat ettiğimiz konu sebze ve meyvelere hastalık bulaşmaması için dikkat etmek olması gerekir. Kavun, karpuz, salatalık, bamya gibi bitki köklerinden yaprağına kadar yayılan külleme hastalığı için düzenli ilaçlama yapıyoruz. İnşallah emeğimizin karşılığını almak için hasat vaktini bekliyoruz" dedi.