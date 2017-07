Kavurucu sıcaklara fresh parklı serinlik

Yazın sıcağından uzaklaşmak isteyen vatandaşların tercih ettiği mekanların başında gelen Atatürk Kent Parkı’nda, Fresh Park ile çocuklar, unutulmaz bir heyecan yaşıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Parkı’nda dokunmatik ve zeminde su birikintisi yapmayan Fresh Park uygulamasını hayata geçirdi. Çocuk oyun alanları, spor alanları, yürüyüş parkurları, adrenalin alanları gibi A’dan Z’ye birçok hizmetin hayata geçirildiği Atatürk Kent Park’ta Fresh Park’ın da hizmete açılmasıyla birlikte vatandaşlar parka adeta akın etti. Kuzey Afrika sıcakları nedeniyle şehir merkezinden uzaklaşıp, serin mekanlara giden vatandaşlar, 170 dönüm alan üzerinde inşa edilen Atatürk Kent Parkı’nda hoşça vakit geçirirken, çocuklar da Fresh Park’ta keyifli vakit geçiriyor.

Fresh Park ile ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Bahadır Belek, “Ülkemizde kamusal alanda, az sayıda bulunan fresh park, Atatük Kent Parkı’nda halkımızın hizmetine açılmıştır. İçerisinde 30 adet su oyunu bulunan park, yer fıskiyeleri, su kovaları, su silahları, su tünelleri gibi birçok renkli ürünleri ile hem yetişkinlerin hem de çocukların serinleyerek güzel bir şekilde eğlenmelerini sağlamaktadır. 450 metrekarelik bir alana kurulan fresh park, su derinliği olmadan güvenle çocukların vakit geçirebileceği, ücretsiz bir oyun sahasıdır. Oyun sahasının zemininde düşme sonucu oluşabilecek darbelere karşı renkli kauçuk zemin tercih edilmiştir. Sistem, alanda bulunan el sensörleriyle otomatik olarak çalışır. Fazla su tüketiminden korunmak için ortalama her 15 dakikada kendisini kapatıp, alanda kullanıcının bulunması durumunda ise el sensörüyle tekrar başlatılır. Devir daim sistemiyle çalışan suyun filtrasyonu, düzenli olarak temizliği ve bakımı yapılır. Her yaş grubuna hitap eden parkımız yaz boyunca tüm halkımıza açıktır” diye konuştu.

Vatandaşların en çok tercih ettiği mekanlardan bir tanesi olan Atatürk Kent Park’ta her an yeni bir heyecan yaşandığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, “Halkımızın çocuklarıyla birlikte hoşça vakit geçirebilecekleri mekanları şehrimize kazandırma noktasında yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de Atatürk Kent Park’tı. Nisan 2015’ten beri on binlerce vatandaşımızı ağırlayan bu önemli yaşam alanına fresh parkı da dahil ettik. Başta çocuklarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın yazın sıcağından uzaklaşması için bu sistem hayata geçti. Güle güle kullansınlar. Hayırlı olsun” dedi.