Kayapınar Kültür Taziye Evi’nde çalışmalar devam ediyor

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Kayapınar Mahallesinde yapımına kısa süre önce başlanan Kültür ve Taziye Evi inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak, Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı, Park ve Bahçeler Müdürü Volkan Aydoğdu, Temizlik İşleri Müdürü Halil İbrahim Özcan ve teknik personelin katıldığı incelemede çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Çerçi, projesi kısa süre içerisinde tamamlamayı planladıklarını dile getirdi. Mahallelinin en büyük taleplerinden birini daha yerine getirdiklerini aktaran Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kayapınar Mahallemizde kısa bir süre önce başladığımız kültür ve taziye evinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ahşap olarak inşa ettiğimiz projemizi kısa süre içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Mahalle sakinlerimizin en fazla talep ettiği projelerden birini daha hayata geçirmekten mutluyuz” diye konuştu.