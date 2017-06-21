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21 Haziran 2017 12:52

Kayapınar’ın taşkın derdi sona eriyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesi Kayapınar Mahallesinde dere ıslah çalışmasına başladı.

Kayapınar’ın taşkın derdi sona eriyor

21 Haziran 2017 12:52


Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün il genelinde gerçekleştirdiği dere ıslah çalışmalarıyla yağışlı havalar tehlike olmaktan çıkıyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesinin taşkın sorunu da çözüme kavuşuyor. MASKİ ekipleri, mahalle içerisinden geçen derede menfez imalatı yaparak suyun kontrollü şekilde akışını sağlayacak. Çalışmalar tamamlandığında, yoğun yağışlarda mahalle sakinlerini zor durumda bırakan taşkınlar önlenerek yaya ve araç geçişi sağlıklı hale gelecek.


Kayapınar Mahalle Muhtarı Ferzende Eren, “Şuanda çalışmalarımız hızla devam ediyor. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün’e ve emeği geçen tüm birim amirlerine şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanımız Ulvi Kaynak’ı da sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok güzel çalışmalar. Sadece biz değil, diğer muhtarlarla görüştüğümüzde onlar da hizmetlerin geldiğini söylüyorlar. Bir telefonla bütün hizmetleri alıyoruz. Büyükşehir olmamızla birlikte, 3 yıldır tam bir dönüşüm yaşıyoruz. 17 ilçeye yetişmek gerçekten çok zor, ama maşallah yetişiyor Cengiz Başkan. Her yerde hizmetlerini görüyoruz. MASKİ’nin de mükemmel çalışmaları var. Şuan mahallemizin hiçbir eksiği kalmadığını rahatlıkla söyleyebilirim” dedi.




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