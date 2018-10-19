Kayda: “Kızılelma Anıtımız hayırlı olsun”

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 4,5 yılda ilçeye kazandırılan tüm yatırımlarla Salihli'nin modern bir şehir görünümüne kavuştuğunu belirterek Atatürk Prestij Caddesinde açılan Kızılelma Anıtının tüm Salihlililere hayırlı olmasını diledi.

Doğalgazı, yağmursuyu altyapı projesi, baştan aşağı yenilenen prestij caddeleri, modern pazaryeri ve köprülü kavşağı ile Salihli'nin çehresinin değiştiğini vurgulayan Başkan Kayda, “Türk milliyetçiliğinin önemli sembollerinden biri olan Kızılelma imgesi Türkler için bir hedefi ve amacı simgeler. 9 ışık ile bütünleşen Kızılelma kimi zaman ulaşılması gereken bir yeri, fethedilmesi gereken bir yurdu, bir devlet kurma idealini, kimi zaman da cihan hakimiyetini ve Türk Birliği (Turan) ülküsünü ifade etmiştir. Atatürk Prestij Caddemize ayrı bir görsel güzelliği katan Kızılelma Anıtı Salihli'ye hayırlı olsun” şeklinde açıklamalarda bulundu.