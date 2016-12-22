Kayda ve Karaçoban, projeleri değerlendirdi

Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Aleşehir Belediye Başkanı Göhan Karaçoban’ı makamında ağırladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Başkan Karaçoban, Başkan Kayda ile Salihli ve Alaşehir’de yapımı süren projeleri değerlendirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, ziyaretinden dolayı Alaşehir Belediye Başkanı Karaçoban’a teşekkür ederek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.