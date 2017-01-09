Kaymakam Akyol misafirlerini ağırladı

İçişleri Bakanlığının 1 Aralık 2016 tarihli ve 29905 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Atama Kararnamesi ile Manisa’nın Demirci Kaymakamlığı’na atanan ve 30 Aralık 2016 tarihinde Demirci ilçesinde göreve başlayan Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol’a ziyaretçi akını devam ediyor.

Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol hayırlı olsun ziyaretine gelen misafirlerini ağırladı. Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Akın, Akif Altunbaşak ve İsmail Darıcı ile birlikte Kaymakam Akyol’a hoş geldin ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Mutlu Akyol’a yeni görev yeri Demirci’de başarılar dileyen Başkan Selçuk ilçe hakkında bilgi verdi. Kaymakam Mutlu Akyol da ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.