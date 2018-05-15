Kaymakam Akyol’dan özel rehabilitasyon merkezlerine ziyaret

Manisa’nın Demirci ilçesindeki özel rehabilitasyon merkezlerini ziyaret eden Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol ve beraberindeki Kaymakam Adayı Hatice Cemre İncesu, İlçe Müftüsü İdris Başkıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş özel öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyarette öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Mutlu Akyol’a Özel Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Eşref Mazılı, merkez ve mahallelerden öğrencilerin eğitim gördüğünü belirtti.

Özel Demirci Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini de ziyaret eden Kaymakam Akyol burada merkezin kurucu müdürü Mustafa Özdemir’den görev yapan öğretmen ve öğrenciler hakkında bilgi aldı. Özdemir, zihinsel engelli, bedensel engelli, işitme engelli, öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ve yaygın gelişimsel bozukluğu olan öğrencilerin merkezlerinde eğitim aldıklarını ifade etti.

Eğitim gören öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Mutlu Akyol ve beraberindeki heyet, öğrencilerle bir süre sohbet etti.