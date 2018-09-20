Kaymakam Çelenkoğlu, Başkan Kayda ile vedalaştı

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Muğla Vali Yardımcılığı görevine atanan Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, veda ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret ederek vedalaştı.

Eğitim, sağlık ve tarım sektöründe söz sahibi olan Salihli'nin her alanda geliştiğini ifade eden Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, ilçede görev yaptığı süre içerisinde Belediye Başkanı Zeki Kayda ile çok uyumlu bir çalışma içinde olduklarını belirterek teşekkür etti.

Son Kararname ile Muğla Vali Yardımcılığı görevine atanan Turgut Çelenkoğlu'na yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Kayda, Salihli'nin değişimi ve gelişimi noktasında uyumlu ve başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Kayda, veda ziyareti anısı olarak Kaymakam Çelenkoğlu'na, Belediye Halı Atölyesinde dokunan “Kız Bergama” adı ile anılan kilim hediye etti.

Ziyarete Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Ali Rıza Ünveren de eşlik etti.