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28 Aralık 2016 17:15

Kaymakam Çelenkoğlu muhtarlarla tanıştı

Kaymakam Çelenkoğlu muhtarlarla tanıştı

28 Aralık 2016 17:15

Salihli Kaymakamlığına atanarak göreve başlayan Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, muhtarlarla tanışma toplantısı düzenledi.
Kaymakam Çelenkoğlu başkanlığında, Salihli Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen tanışma toplantısına ise İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Harun Erdoğan başta olmak üzere kurum müdürleri ve 102 mahalle muhtarı katıldı.
Mahalle muhtarları ile tek tek tanışan Kaymakam Çelenkoğlu, muhtarlarla her zaman uyum içinde çalışacaklarını ifade etti.
Kaymakam Çelenkoğlu’nun muhtarlarla tanışma toplantısının ardından Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli heyeti seçimleri gerçekleştirildi. Seçimlerde mütevelli heyetine asil Beşeylül Mahalle Muhtarı Salih Baldan ve Bahçecik Mahalle Muhtarı Ramazan Gürgen, yedek üye olarak Karayahşi Mahalle Muhtarı Halil Akaydın ve Damatlı Mahalle Muhtarı Muharrem Öziş seçildi.



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