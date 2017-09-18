Kaymakam Çelenkoğlu uyuşturucu tehlikesine karşı uyardı

Törende konuşan Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, çocukları bekleyen asıl tehlikenin uyuşturucu bataklığı olduğuna dikkat çekerek, “Bu konuda emniyet ve jandarma asayiş çalışmalarını yapıyor. Ancak bu konuda müdür, müdür yardımcılarımızın, öğretmenlerimizin ve velilerimizin bu konuda çok hassas olmasını istiyoruz.” dedi.

İlköğretim Haftası kutlama etkinlikleri Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri ve öğrencilerin katıldığı törende İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek anıta çelenk sundu. Çelenk sunumu saygı duruşunda ve İstiklal Marşı’nın okunması ile son buldu.

İlköğretim Haftası 2. kutlama töreni ise Beşeylül İlkokulu’nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan yeni eğitim ve öğretim yılı töreni açılış konuşmasını Beşeylül İlkokulu Müdürü Ahmet Sarp yaparken, törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek yaptı.

“Eğitim nesil yetiştirme işidir”

Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması dileklerinde bulunan Dilek, “Ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi yolunda başarılara vesile olmasını diliyorum. Eğitim çağa uygun olarak sürekli değişen ve gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen bir süreçtir. Bu süreç toplumu yücelten, insanlığa yön veren en önemli etkendir. Eğitim nesil yetiştirme işidir. Nesil yetiştirme ise medeniyet inşası iddiasını sürdürmektir. Hedefimiz bilgi toplumunun gerektirdiği becerilerle donanmış, milli kültür ile insanlığın evrensel değerlerini içtenselmiş bireyler yetiştirmektir. Gelişen ve değişen dünyada eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Nitelikli bir eğitim için çalışıyoruz. Milli ve manevi değerlerine sahip, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönleri gelişmiş bireyler yetiştirmeyi önemsiyoruz. Köklü tarihimizden aldığımız güç ile bizi biz yapan değerlerimizle ilkelerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza yön veriyoruz” dedi.

“Başarı tesadüf değildir”

Öğrencilere seslenen Dilek “Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Ülkemizin güçlü yarınlarında sizler söz sahibi olacak, yarınlarımıza sizler yön vereceksiniz. Yaşamınızın her alanında ve eğitim hayatınızda kendisine güvenen doğruyu yanlıştan ayıran bireyler olarak yetişmeniz bizler için çok önemlidir. Okuyan, araştıran, bilgi ve becerilerini daima yenileyen bireyler olarak hayata bakabilmeniz geleceğe daha emin adımlarla ilerlemenizi sağlayacaktır. Başarı, düzenli ve sürekli çalışma ile gelir, hiçbir başarı tesadüf değildir” şeklinde konuştu.

“Eğitim yılı hayırlı olsun”

Heyecanla ve umutla yeni eğitim öğretim yılının başladığına dikkat çeken Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu ise “Yeni eğitim öğretim yılı inşallah geçtiğimiz yıldan, çok daha faydalı ve verimli olur. Eğitim yılının başarılı, sağlıklı ve huzur içinde geçmesi için gerekli önlemler alındı. Temennimiz belirtilen hususların hassasiyetle yerine getirilmesi, ilçemizi başarılı kılacaktır” dedi. Çocukları bekleyen asıl tehlikenin uyuşturucu bataklığı olduğuna dikkat çeken Çelenkoğlu “Bu konuda emniyet ve jandarma asayiş çalışmalarını yapıyor. Ancak bu konuda müdür, müdür yardımcılarımızın, öğretmenlerimizin ve velilerimizin bu konuda çok hassas olmasını istiyoruz.” diye konuştu.

Öğrenciler şiir okudu

Protokol konuşmalarının ardından okul halk oyunları ekibi gösterilerini sunarken, öğrenciler Ayşe Yağmur, Nazlı Özcan, Şerife Hilal Kıran, Nilsu Tuncer, Şevval Akyol ve Önder Asiltürk tarafından İlköğretim Haftası ile ilgili şiirler okundu. Program ikram ile son buldu. Okul bahçesinde gerçekleştirilen törene Kaymakam Turgut Çelenkoğlu başta olmak üzere Belediye Başkan Vekili Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, şube müdürleri ve davetliler ile veliler katıldı.