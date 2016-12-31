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31 Aralık 2016 10:48

Kaymakam Çelenkoğlu’dan Başkan Kayda’ya ziyaret

Kaymakam Çelenkoğlu’dan Başkan Kayda’ya ziyaret

31 Aralık 2016 10:48

İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Salihli’ye atanan Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti.
Salihli’ye yeni atanan Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, ilçedeki kurum ve kuruluşlara iade-i ziyarette bulunuyor. Ziyaretlerine, Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya gerçekleştirdiği ziyaret ile başlayan Kaymakam Çelenkoğlu, Başkan Kayda ile Salihli Belediyesi tarafından ilçe merkezi ile mahallelerde yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Kaymakam Çelenkoğlu, “Salihli çok güzel bir ilçe. Biz bu güzel ilçeyi daha ileriye götürmek, vatandaşlarımızın huzur ve refahı için başta Belediyemiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile el ele çalışacağız” dedi.
Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu’nu Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca ile karşılayan Başkan Kayda, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Kaymakamımıza, nazik ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle büyük bir uyum içinde çalışacağımızdan hiç şüphem yok. Salihli’yi birlikte yapacağımız hizmetlerle en üst noktalara taşıyacağız. Ziyaretiyle bizleri onurlandıran Sayın Kaymakamımıza yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.



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