Kaymakam Çorumluoğlu’na veda yemeği

Şehzadeler ilçesinin kurucu Kaymakamı olan İsmail Çorumluoğlu’nun İçişleri Bakanlığının kararnamesi ile Karadeniz Ereğli Kaymakamlığına atanmasının ardından Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin katılımı ile bir veda yemeği organize etti. Birlikte görev yaptıkları 4,5 yıllık süreç içerisinde Şehzadeler’e güzel hizmetler kazandırdıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “İyi günde, kötü günde hep bir arada olduğumuz değerli kaymakamımız için bir veda yemeğinde bir araya geldik. Görev süresi boyunca, Şehzadelerimize yapmış olduğu hizmetler nedeni ile çok teşekkür ediyoruz. Her ilçede kaymakam ile belediye başkanı arasında mutlaka bir hukuk oluşur, bu nedenle veda durumları duygusal manada zorluklar içerir. Ancak bizim aramızda çok daha farklı bir durum var. Biz seçildiğimizde belediye binamız ve kurulu bir düzenimiz yoktu. Mazbatamızı da almadan önce kendisiyle bir hukukumuz başlamıştı. Kaymakamlığın üst kısmındaki birkaç odayı bize tahsis etmişti. 6 ay boyunca belediyemizin kuruluşunun o birkaç oda da gerçekleştirmiştik. Gerek kuruluş sürecimiz gerekse Şehzadeler’e yapılacak olan hizmet anlamında her ne var ise değerli kaymakamımız her zaman için yanımızda oldu. Temel atmalardan, açılışlara kadar bütün hizmetlerimizi sahiplendi. Kendisinin bilgisi, birikimi ve idareciliğinden fazlasıyla istifade ettik” dedi.

Şehzadeler ilçesinde görev yaptığı 5 yıllık süreç içerisinde her zaman birlik ve beraberlik içerisinde şehre hizmetler kazandırıldığını ifade eden Kaymakam Çorumluoğlu “Belediye başkanımız ve tüm ekibine bu nezaketi için çok teşekkür ediyorum. Şehzadeler’deki son haftamda sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duydum. Şehzadeler’de 5 yıldır görev başındaydım. İlk zamanlar görevimiz zor gibi gözüküyordu. Çünkü yeni bir ilçe kurulacaktı. Meslek hayatımda birçok görevi yapmıştım. Ancak yeni bir ilçe kurmamıştım. Burada yeni bir ilçeyi kurmanın mutluluğunu da yaşamış oldum. Yeni kurulan bir ilçe olmamıza rağmen şu anda 50 yıllık bir ilçenin verdiği tüm hizmetleri fazlasıyla verebilen bir ilçeyiz. Yine bu süreç içerisinde 15 Temmuz’u birlikte yaşadık. Sizlerle yan yana meydanlarda sokaklardaydık. Şehzadeler deyince hep aklıma tarih gelecek. Burada olduğum süreç içerisinde tarihi en iyi şekliyle deyim yerindeyse damarlarıma kadar yaşamış oldum. Yine Şehzadeler deyince aklıma birlik ve beraberlik içerisinde hizmet eden insanlar hep aklıma gelecek. Bu güzel organizasyon için tekrardan değerli Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’e belediye meclis üyelerimize ve tüm belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Düzenlenen veda gecesinin sonunda yazdığı anlık şiirlerle bilinen AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Kavas’ın Kaymakam Çorumluoğlu için yazdığı şiiri okuması büyük beğeni topladı.