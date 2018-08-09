Kaymakam Çorumluoğlu’ndan YKS’de dereceye giren öğrencilere altın

Kaymakam Çorumluoğlu, dereceye giren öğrencilere çeyrek altın hediye etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen törende Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cumhur Kapusuz, okul yöneticileri, veliler de hazır bulundu. Dereceye giren öğrencilerle bir araya gelen Çorumluoğlu, “Öncelikli olarak çocuklarımızı kutluyorum. İşin temeli çocuklarımızın başarısıdır. Çocuklarımızın başarısının yanında en önemli faktörlerden biri de ailelerin çocukların bu noktaya gelmesi için gösterdiği efordur, destektir. Şüphesiz ki üçüncü en büyük payda okullarımız, okul idarelerimiz ve değerli öğretmenlerimizdir. Ben her zaman sonuç odaklıyımdır. Maç biter, tarih maçın skorunu yazar. Burada da sonuç çocuklarımızın aldığı puanlar ve yerleşecekleri yerlerdir. Bizim için burada önemli olan nokta budur. Çocuklarımız iyi hedefler koymuşlar, hedefi koymak hayatta son derece önemlidir. Hedefiniz yoksa sokakta uçuşan bir sonbahar yaprağı gibi olursunuz. Bundan sonraki yaşamınızda da bu hedeflerin konulmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Çocukların kendilerini ifade etme konusunda oldukça başarılı olduğunu vurgulayan Çorumluoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Özgüven önemlidir. İstemek, ortaya koymak, meydana çıkmak, kendini ifade etmek ve ayaklarının üzerinde durmak önemlidir. Yeni neslin bu şekilde olması da beni mutlu ediyor. Eskiden bizim çocuklarımız kendilerini ifade edemezlerdi ama son yıllarda çocuklarımızı görünce mutluluk duyuyorum. Bütün çocuklarımızı ve ailelerini tebrik ediyorum, yolunuz bahtınız açık olsun. Daha yolun başındasınız, tercihleriniz çok önemli. Önünüze daha çok tercihler çıkacak. En büyük dileğim tercihlerinizin doğru olmasıdır”

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş ise gençlerin başarısından bahsederek, “Her şeyden önce vatansever karakterli vatandaşlar olarak ülkemize hizmet etmesi bizim için en gurur verici ve geleceğe dönük güvenle bakacağımız bir mesele. Yoksa çok başarılı insanlar yetişti bu ülkede ama ülkeye hain çıktı. Bu da arzuladığımız bir şey değil. Bu başarınızı yine yetiştiğimiz bu topraklarda bu vatan için harcayın. Bizim en büyük kaybımız beyin kaybıydı ama bunu belki sizin gibi şuurlu gençlerimiz tersine çevirecek. Beyin gücümüzle beraber Türkiye’yi geleceğin en güçlü ülkelerinden biri haline getireceğiz. Bizim milli eğitim olarak amacımız bu. Ülkemize gençlerimizle birlikte hizmet edeceğiz“ ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda Kaymakam Çorumluoğlu, dereceye giren öğrencilere çeyrek altın hediye etti.

Gediz Anadolu Lisesi’nden sayısal puan türünde Doğukan Kasırga ve Faruk Orak, eşit ağırlık puan türünde Nurşah Çınar ve Berkay Kaplan; Özel Manisa Final Temel Lisesi’nden sözel puan türünde Enis Berkay Uzel ve sayısal puan türünde İrem Demir; Özel Birey Temel Lisesi’nden eşit ağırlık puan türünde Doğukan Turhan; Özel Manisa Kavram Temel Lisesi’nden yabancı dil puan türünde Ali Erdem Alagöz olmak üzere 8 öğrenci YKS’de ilk 3 bine girme başarısı gösterdi.