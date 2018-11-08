Kaymakam Duru sorunları yerinde dinliyor

Kaymakam Duru, ilçe genelinde mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Beraberindeki kamu-kurum ve kuruluş başkanları ve daire amirleri ile mahallelerde vatandaşlar ile bir araya gelen Kaymakam Duru, vatandaşların istek ve sorunlarını dinliyor. Kaymakam Duru, halk ile iç içe olmanın hem vatandaşlar hem de kendisi için daha verimli olduğunu ifade ederek, Kula'da her mahalleyi ziyaret edeceğini söyledi. Mahalle ziyaretlerinde Kaymakam Duru'ya, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bilgin Sarısu, Kula İlçe Müftüsü Kamil Kırkız ve Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar eşlik etti.