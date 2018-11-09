Kaymakam Duru'dan özel öğrencilere anlamlı ziyaret

Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kula'da kamu kurum ve kuruluşlar ile mahalle ziyaretlerini sürdüren Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, burada kalan öğrenciler ile bir süre sohbet etti. Engelli öğrencilerin istek ve sorunlarını da dinleyen Kaymakam Duru, 100.Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerinden kurum ile ilgili bilgi aldı. Engelli öğrenciler tarafından sevgiyle karşılanan Kaymakam Duru'ya engelli öğrenciler kendilerinin yazdığı yazı, şiir ve şarkılardan söylediler. Kurumda kalan öğrenciler ile tek tek görüşen Kaymakam Duru, herkesin engelli bir birey olabileceği ve engelli öğrencilerin de kendileri gibi bir insan olduğunun unutulmaması gerektiği söyledi.

Engelli öğrenciler için yapılan etkinlikler ve çalışmalar hakkında da bilgi alan Kaymakam Duru, Kula Kaymakamlığının her türlü çalışmaya destek vermeye açık olduğunu ifade ederek, öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.