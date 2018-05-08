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08 Mayıs 2018 12:03

Kaymakam Güven, Manisa’nın ilk ödüllü çim hokey takımını ağırladı

Manisa’nın ilk ve tek çim hokeyi takımını kuran Kula Halit Tokul Anadolu İmam Hatip Lisesi, Denizli’de düzenlenen Ege Bölge Şampiyonası’nda ikinci oldu.

Kaymakam Güven, Manisa’nın ilk ödüllü çim hokey takımını ağırladı

08 Mayıs 2018 12:03

Genç çim hokeyi oyuncuları, madalyaları ile birlikte Kula Kaymakamı Osman Güven’i ziyaret etti.


Futboldan sonra dünyanın en popüler ikinci sporu olan hokeyin ana branşı çim hokey sporu ile 2016 yılında tanışan Kula Halit Tokul Anadolu İmam Hatip Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Atakan Göğüsgeren, okulun çim hokeyi takımını kurdu. Kula ve Manisa’nın ilk ve tek çim hokeyi takımı olan Halit Tokul Anadolu İmam Hatip Lisesi okul takımı, Manisa temsilcisi olarak, Denizli’de yapılan ve 8 takımın katıldığı Ege Bölge Şampiyonasında ikinci oldu. Aldıkları bu başarı ile Manisa ve Kula’ya ödül kazandıran genç hokey oyuncuları madalyaları ile birlikte Kula Kaymakamı Osman Güven’i makamında ziyaret etti. Okul takımının kuruluşu ve sportif çalışmaları hakkında bilgi veren Kula Halit Tokul Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Hakan Özkan, elde ettikleri başarıyı paylaşmak istediklerini ve verdiği desteklerden dolayı Kula Kaymakamı Osman Güven’e teşekkür etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kula Kaymakamı Osman Güven ise güzel bir başarı ile ilçeye dönen çim hokeyi takımının sporcularını tebrik ederken, Beden Eğitimi Öğretmeni Atakan Göğüsgeren ve okul idaresini de kutladı. Çim hokeyi hakkında sporcular ve öğretmenlerinden bilgi alan Kaymakam Güven, sporcuların başarılarının devamını diledi.


Daha sonra Kula Halit Tokul Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hakan Özkan ve genç çim hokeyi oyuncuları, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen’i ziyaret etti.




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