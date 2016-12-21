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21 Aralık 2016 17:12

Kaymakam Güven’den veda ziyaretleri

Kaymakam Güven’den veda ziyaretleri

21 Aralık 2016 17:12

İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Kararnamesiyle geçtiğimiz günlerde, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğüne atanan Kula Kaymakamı Murat Güven, ilçedeki, sivil toplum kuruluşlarına veda ziyaretlerinde bulunmaya devam ediyor.
Kaymakam Güven, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, Esnaf Odası Başkanı Aytekin Şadan, Kula Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal ile Kula eski Belediye Başkanı Selim Aşkın’ı ziyaret ederek, vedalaştı. Ziyaretler esnasında Kula Esnaf Odası Başkanı Aytekin Şadan, ilçeye yaptığı katkılardan dolayı Kula Kaymakamı Murat Güven’e bakır kahve takımı hediye takdim etti. Gerçekleştirilen veda ziyaretleri sonrasında Kaymakam Murat Güven, Kula ile kurduğu bağın asla sona ermeyeceğini ifade ederek, Kula için uyum içerisinde çalışan tüm kurum, kuruluş ve STK temsilcilerine teşekkür etti.



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