Kaymakam Güven'e veda kahvaltısı

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Konya'nın Kadınhanı İlçe Kaymakamı olarak atanan Kula Kaymakamı Osman Güven'e veda kahvaltısı düzenlendi.

Kula Kaymakamı Osman Güven, Konya'nın Kadınhanı İlçe Kaymakamı olarak atandı. Kaymakam Güven için görev yaptığı Kula'da veda kahvaltısı düzenlendi. Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kula Sofrası'nda düzenlenen veda kahvaltısında konuşan Kula Kaymakamı Osman Güven, Kula'da görev yaptığı süreç içerisinde kurum ve kuruluşlar ile başarılı çalışmalar imza attığını vurguladı. Kula'daki siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan her çalışmada mutlaka başarıya ulaştıklarını dile getiren Kaymakam Güven, "Kula'dan istemeden, talep etmeden tayinimiz çıktı. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Gideceğimiz görev yerinde de buradaki gibi aşkla şevkle insanlarımızı severek, çalışma arkadaşlarımızı, mesai arkadaşlarımızı severek sayarak çalışacağız. Kula'da güzel günlerimiz, güzel anılarımız geçti ve istekle çalıştık. İnsanları kırmamaya çalıştık. Herkesi dinlemeye çalıştım. Her görüşten arkadaşlarla oturup sohbet ederek fikir alış verişinde bulundum. Herkese eşit mesafede olmaya çalıştım. Kaderde iki yılda ayrılmak varmış. Burada sevdiğimiz dostlarımız, sevdiğimiz arkadaşlarımız var. Güzel dostluklar, güzel arkadaşlıklar kurduk. Acı tatlı günlerimiz oldu. Görev yaptığım sürece makam kapımız herkese açıktı. Kimseyi kırmadan, kimseyi incitmeden görevimizi icra ettik. Bu süre içerisinde destek gösteren tüm arkadaşlarımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Herkesle acı tatlı anılarımız var. Yeni görev yerim olan Kadınhanı ilçesinde de kapım daima Kulalı hemşerilerime açık olacak. Sizleri yeni görev yerimde misafir etmek beni onurlandıracak. Herkes hakkını helal etsin” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki hafta içerisinden Kula'dan ayrılacak olan Kaymakam Güven'e, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen tarafından yün battaniye hediye edilirken, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Yiğen tarafından da dokuma Kula halısı hediye edildi.

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kula Sofrası'nda düzenlenen veda kahvaltısına, Kula Kaymakamı Osman Güven, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İhsan Serin, Kula İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Nedim Yerli, Kula İlçe Emniyet Müdür vekili Mustafa Yıldırım, Kula Cumhuriyet Başsavcıları, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, Cumhuriyet Halk Partisi Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, İYİ Parti Kula İlçe Başkanı Yakup Yılmaz, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hüseyin İzci ile İbrahim Özel, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, Kula Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Oktay Kırlı, Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, Kula İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bilgin Sarısu, Kula İlçe Müftüsü Kamil Kırkız, Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Onur Kahya, Kula Devlet Hastanesi Müdürü Ali Akarsu, siyasi parti üyeleri ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.