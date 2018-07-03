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03 Temmuz 2018 13:17

Kaymakam İrdelp göreve başladı

Manisa’nın Selendi ilçesine kaymakam vekili olarak atanan Mehmet Can İrdelp görevine başladı.

Kaymakam İrdelp göreve başladı

03 Temmuz 2018 13:17


Selendi Kaymakam vekili Erkut Pamuk’un Ankara’da kursa katılması nedeniyle yerine 106. dönem Kaymakam adayı Mehmet Can İrdelp atandı.


Selendi’de görevine başlayan Kaymakam vekili Mehmet Can İrdelp, Selendi’de görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Selendi’ye güzel hizmetler yapacağız. Amacımız bu ilçeye görevimiz süresince katkı sağlamak. Bunun için kurum amirleriyle birlikte hareket edeceğiz. İnşallah benim için en büyük makam buradan ayrılırken hoş bir seda bırakarak Selendililerin duasına almak olacaktır" dedi.



Mehmet Can İrdelp kimdir?


Selendi’de göreve başlayan Kaymakam vekili Balıkesir 106. dönem kaymakam adayı Mehmet Can İrdelp 1993 yılında Eskişehir Günyüzü ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu bu Günyüzü ilçesinde tamamladı. Liseyi Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesinde tamamlayan İrdelp, Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminden mezun olduktan sonra 2017 yılında kaymakamlık sınavına girerek başarılı olup kaymakam adayı oldu. 2018 yılında Balıkesir Kaymakam adayı olarak göreve başladıktan sonra kısa süre Balıkesir Havran Kaymakam vekilliği, Eskişehir Sivrihisar Kaymakam refikliği ve Isparta Eğridir kaymakam refikliği görevinde bulunduktan sonra Selendi Kaymakam vekilliği görevine atandı.




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