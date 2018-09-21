Kaymakam İrdelp'den servis araçlarına sıkı denetim

Manisa'nın Selendi ilçesinde okulların açılmasıyla birlikte okul servislerini denetimlerine başlanıldı. İlçe Kaymakamı Mehmet Can İrdelp'in de katıldığı denetimlerde öğrencilerin sağlıklı bir şekilde evlerine gidip gelmeleri sağlanacak. Taşımalı eğitim sisteminde uygulanan tüm şartları gözden geçiren Kaymakam İrdelp ve ekipler evrak eksikleri bulunan araç şoförlerini uyardı. Yaklaşık 200 aracın denetlendiği uygulamada özellikle araçların sigortası, koltuk sigortaları, ehliyet, sürücülerin bilgileri, mesleki yeterlilik belgesi olup olmadığı, psikoteknik belgelerin olup olmadığı, koltuklardaki emniyet kemerleri, dur lambaları, kamera sistemleri, lastikler, yangın tüpü, zincir, takoz gibi benzeri araç ve gereçler denetlendi. Kaymakam Mehmet Can İrdelp yaptığı açıklamada, "Servis araçlarımızı denetimden geçiriyoruz. Bundan sonra da denetimlerimiz devam edecek. İnşallah hiçbir olumsuzluk yaşamayız" dedi.

Denetimlere İlçe Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akçakaya, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman ve denetleme komisyonu üyeleri katıldı.