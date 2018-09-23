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Kaymakam İrdelp'ten askere gidecek gence Türk Bayrağı

Manisa’nın Selendi ilçesinde askere gidecek bir gencin yemeğine katılan Selendi Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, asker adayına Türk Bayrağı hediye etti.

Manisa'nın Selendi ilçesinde askere gidecek bir gencin yemeğine katılan Selendi Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, asker adayına Türk Bayrağı hediye etti.


Selendi Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, asker adayı Tuğrul Kılınç için düzenlenen yemeğe katıldı. Yemekte asker adayı Tuğrul Kılınç ile sohbet eden Kaymakam İrdelp, Kılınç'a Türk Bayrağı hediye etti. Yemekte konuşan Kaymakam İrdelp, "Dünyada başka ülke yoktur böyle davulla zurnayla asker ocağına aileler çocuğunu yollasın ve böyle bir ülke yoktur ki genci askere oynayarak, dostlarıyla eğlenerek gitsin. Ülkemiz onun için çok önemli. Bizim bu değerlerimizi kaybetmememiz unutmamamız lazım. Bu yüzden güzel ilçemiz Selendi'de bu geleneğimizin devam etmesi Türk halkının ülkesine, vatanına ne kadar vatansever insanlar olduğunu çocuklar ve gençler yetiştirdiğini gösteriyor" dedi.

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