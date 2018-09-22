Kaymakam İrdelp'ten muhtarlar toplantısı

Selendi Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, ilçe muhtarlarıyla toplantı düzenledi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda İrdelp ilçedeki eğitimin aksamaması için muhtarlarla konuştu. Eğitimin tüm hizmetlerin başında geldiğini söyleyen Kaymakam İrdelp, "Eğitim sadece maddi anlamda eğitim değil, bunun içinde Ahlaki eğitimde var. Bunları bir öğrenciye öğretemeden buradan gönderdiğimizde bunun beş yıl sonra ve on yıl sonra düzeltilme imkanı yok. Eğitim tek taraflı değil birçoğunuz babasınız ebeveynsiniz mahallenizdeki insanlar üzerinde bir sözünüz var onlardan da sorumlusunuz" dedi. İrdelp muhtarlardan eğitim ve öğretime önem vermeleri gerektiğini söyledi.

Selendi'de turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyleyen İrdelp, "Selendi turizmini geliştirme ile ilgili tanıtımını yapma ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmada kaymakamlık, belediye ve sizlerle ortak bir çalışma yapmak istiyoruz. Bizim elimizde Selendi turizmi ile ilgili, Terziler Mahallemizde Yelimere Kanyonu, Yağcı Mahallemizde Karakise ve Tarihi evler, Dedeler Dağında Karataş Bayrak tepede Zeynel Abidin ve Halil Efe mezarı, gavur evleri ve bir çok mahallelerimizde bilmediklerimiz var. Siz muhtarlarımızdan bildiğiniz ve mahallelerinizle ilgili bilinmeyenleri bizimle paylaşmanız"

Muhtarlar toplantısına Kaymakam Mehmet Can İrdelp, Belediye Başkan Vekili Ahmet Akşehirlioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akçakaya, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, MASKİ Selendi Koordinatörü Sakin Gürbüz, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Erol, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.