Kaymakam Kansız'a ilk ziyaret Başkan Çelik'ten

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, tüm başkan yardımcıları ile birlikte geçtiğimiz Cuma günü Manisa'ya gelerek görevine başlayan Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kaymakam Cemal Hüsnü Kansız'a görevinde başarılar diledi. Bugüne kadar belediye olarak kaymakamlık ile koordineli yürütülen çalışmaların aynı şekilde sürdürüleceğini ifade eden Başkan Çelik, “Şehzadeler şehri, Fatih'in, Kanuni'nin şehrine 'hoş geldiniz' diyoruz. Kaymakamımıza bundan sonraki süreçte üstün başarılar diliyorum. Devletimizin ilçemizdeki en büyük temsilcisi. Bizler açısından son derece önemlidir. Bugüne kadar değerli kaymakamlarımız ile çok uyumlu çalıştık. İnanıyorum ki bundan sonra da büyük bir uyum içerisinde Şehzadeler halkına, belediyemizin ve hükümetimizin tüm imkanlarını seferber ederek, en güzel hizmetleri sunacağız. Biz her zaman için kaymakamımızın yanında ve destekçisi olacağız. Tekrardan şehrimize atanan değerli kaymakamımızı tebrik ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum” dedi.

Şehzadeler ilçesine en iyi şekilde hizmet etmek için tüm kurum ve kuruluşlarla ortak hizmet edeceklerini ifade eden Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, “Şehzadeler ilçemizde geçtiğimiz cuma günü itibarı ile göreve başladık. Manisa'mızın merkez ilçelerinden biri olan Şehzadeler ilçemiz, şirin yapısı ile sıcakkanlı, samimi insanları ile tarihi dokusu ile birlikte daha güzel noktalara gelebilmesi için belediyemiz ve tüm kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte gayret göstereceğiz. İnşallah bu çalışmalar ile birlikte ilçemizi bir marka şehir, marka değer haline getirip, hem Manisa'mızın güzelliğine uygun bir şekilde yükselen bir değer olması için hem de insanlarımızın gündelik hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalarda gayret göstererek hep birlikte gerçekleştireceğiz. Şahsen her şeyin iyisini bilen ve yapan idarecilerin döneminin geçtiği düşüncesindeyim. Hep birlikte en iyisini bulup, hizmeti birlikte yapıp bunun şerefini de birlikte paylaşacağız. İnsanlarımıza bilgi ve sevgiye dayalı otorite anlayışını yerleştirmeye gayret edeceğiz. Korku ve baskıya dayalı otoriteden, sevgi ve bilgiye dayalı otoritenin daha etkili olacağını ve daha uzun süre kalıcı olacağını düşünüyoruz. İnşallah bu güzel ilçemizde güzellikleri hep birlikte paylaşacak ve ilçemize güzellikler getirmeye gayret edeceğiz. Bu vesile ile bu nazik ziyaretleri nedeni ile değerli belediye başkanımız Ömer Faruk Çelik ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.