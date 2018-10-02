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Kaymakam Kılıç, şehit aileleri ile buluştu

Göreve başlayan Manisa’nın Salihli ilçe Kaymakamı Levent Kılıç, Salihli’deki şehit ailelerini ziyaret etti.

Göreve başlayan Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Levent Kılıç, Salihli'deki şehit ailelerini ziyaret etti.


İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Çorlu Kaymakamlığından Salihli Kaymakamlığına atanarak göreve başlayan Kaymakam Levent Kılıç, ilçede ziyaret turu gerçekleştirdi. Kentte ilk ziyaretini Şehit Aileleri ile Gaziler Derneği ziyareti ile başlayan Kaymakam Kılıç, ardından Polis Merkezi Amirliği ile esnafları ziyaret etti.


Salihli Harp Malulü Gazi Şehit ve Yetimler Derneği Salihli Şube Başkanı Abdullah Varol ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın ile sohbet eden Kaymakam Kılıç,”Salihli'de bu vatan için 43 asker ve 12 Polis kardeşimiz canlarını feda etmişler. Kendilerine Allahtan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum” dedi.


Kaymakam Kılıç daha sonra ilçedeki esnafları ziyaret ederek, hem çaylarını içti, hem de sorunlarını dinledi. Kaymakam Kılıç, esnafları ziyaret ederek, Salihli'yi tanımaya çalıştığını vurgu yaparak, esnafları ziyaret etmeye devam edeceğini söyledi.

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