Kaymakam Kılınç’ta başarılı öğrenciye laptop

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu öğrencisi Süleyman Hilmi Yurttaş, Türkiye genelinde düzenlenen Dünya Çocuk İnovasyon yarışmasında Manisa birincisi oldu. Sarıgöl’ün gururu olan Yurttaş’ı Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç da ziyaret ederek başarılar diledi. Kaymakam Kılınç başarılı öğrenci Yurttaş’ın eğitiminde katkı sağlaması amacıyla laptop hediye etti. Başarılı öğrencilerin her konuda desteklenmesi gerektiğini söyleyen Kaymakam Kılınç, "Her zaman başarılı olan ve dar gelirli öğrencilerimizin eğitimlerini daha ileri seviyeye çıkarmak için desteklerimizi esirgemiyoruz. Başarılı olan öğrencimiz Süleyman Hilmi Yurttaş ilçemizin gururu oldu" dedi.

Ziyarete Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, Atatürk Ortokulu Müdürü Veysel Çetin’de eşlik etti.