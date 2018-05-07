Kaymakam Osman Güven: "Her zaman esnafımızın yanındayız"

Kula Kaymakamı Osman Güven, Kula Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen’i makamında ziyaret etti. Başkan Ali Yiğen’e görevinde başarılar dileyen Kaymakam Güven, "Dün olduğu gibi bundan sonra da her zaman esnafımızın yanındayız. Esnaf ve sanatkarlarımız ilçemizin en önemli sosyal, kültürel ve ekonomik dinamiğini oluşturmakta, biz de bu noktada Kaymakamlık makamı olarak azami derecede üzerimize düşen her şeyi imkanlarımızın elverdiği kadarıyla yapmanın gayretinde olmaya devam edeceğiz. Kooperatif, esnafımızın en büyük finansman kaynağı” dedi.

Kula Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen de Kaymakam Güven’e ziyareti nedeniyle teşekkür etti.