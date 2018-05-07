Diğer
Kategoriler
07 Mayıs 2018 17:31

Kaymakam Osman Güven: "Her zaman esnafımızın yanındayız"

Kula Kaymakamı Osman Güven, esnaf ve sanatkarın ilçenin önemli sosyal ve ekonomik dinamiğini oluşturduğunu belirterek, "Dün olduğu gibi bundan sonra da her zaman esnafımızın yanındayız" dedi.

Kaymakam Osman Güven:

07 Mayıs 2018 17:31


Kula Kaymakamı Osman Güven, Kula Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen’i makamında ziyaret etti. Başkan Ali Yiğen’e görevinde başarılar dileyen Kaymakam Güven, "Dün olduğu gibi bundan sonra da her zaman esnafımızın yanındayız. Esnaf ve sanatkarlarımız ilçemizin en önemli sosyal, kültürel ve ekonomik dinamiğini oluşturmakta, biz de bu noktada Kaymakamlık makamı olarak azami derecede üzerimize düşen her şeyi imkanlarımızın elverdiği kadarıyla yapmanın gayretinde olmaya devam edeceğiz. Kooperatif, esnafımızın en büyük finansman kaynağı” dedi.


Kula Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen de Kaymakam Güven’e ziyareti nedeniyle teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç