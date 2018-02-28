Kaymakam Pamuk öğrencilerle aynı sırada oturup kitap okudu

Öğrencilerin sırasına oturan ve bir ders saati boyunca kitap okuyan Kaymakam Pamuk, kitap okumanın hayat boyu devam edecek bir süreç olduğunu söyledi.

Atatürk İlkokulu 3/B sınıfında öğrencilerin aile fertleriyle kaynaşmalarını ve birlikte kitap okumalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kitap okuma etkinliği bir ders saati boyunca sürdü. Etkinliğe Kaymakam Erkut Pamuk da daire müdürleriyle birlikte katıldı.

Kaymakam Erkut Pamuk, Atatürk İlkokulunda okumanın hayat boyu devam edecek bir süreç olduğunu belirterek okuma etkinliği sonrasında öğrenci, öğretmen ve ailelerle sohbet etti. Kaymakam Erkut Pamuk, "Okullarımızda, insanın hayat boyu devam edecek olan öğrenme sürecinin bir parçası olarak, öğrencilerimize en kaliteli eğitimi verebilmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza güzel ve başarılı bir geleceğin yanı sıra düşünce ve hayal dünyalarını geliştirerek gelişimlerine katkıda bulunacak olan kitap okuma alışkanlığını pekiştirerek, kitapları, hayatlarındaki önemli bir rehber haline getireceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Atatürk İlkokulunda düzenlenen kitap okuma etkinliğine Kaymakam Erkut Pamuk, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akcakaya, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Karakuş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Ataşman, Atatürk İlkokkulu Müdürü Ali Kanyılmaz, Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Erdem Dilik, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.