Kaymakam Pamuk’tan Türkiye şampiyonu öğrencilere başarı belgesi

Geçtiğimiz ay Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Elazığ’da düzenlenen Küçükler Badminton Türkiye Şampiyonası’nda rakiplerini tek tek yenerek şampiyon olan Selendi Üç Eylül Ortaokulu Badminton Takımı öğrencileri ve ailelerine yönelik Selendi Kaymakamlığı’nca iftar programı düzenlendi. Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleşen iftar programına, İlçe Kaymakamı Erkut Pamuk, Belediye Başkan Vekili Ahmet Akşehirlioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akçakaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Karakuş, İlçe Emniyet Amir Vekili Mehmet Kırkel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Karagöz, şampiyon olan Üç Eylül Ortaokulu Badminton Takımı ve aileleri katıldı. İftar programı sonra konuşan Kaymakam Pamuk, "Öğrencilerimizin sporda başarılı olması bizleri çok mutlu etti. İlçemizi en iyi şekilde temsil ederek derece almaları ayrı bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerimize, antrenörlerine ve ailelerine teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işiydi. Uzun uğraşlar sonucunda öğretmenlerimizin, Okan ve Zeliha Demir hocaların katkılarıyla ve siz değerli velilerimizin katkılarıyla ilçemize bir hafta içerisinde iki ayrı Türkiye şampiyonluğu kazandırdı. Bu bir domino taşı misaliydi. Hocalarımız en başından o domino taşının ilk ucunu başlattılar ve yayılmaya başladı. İki sene önce yanılmıyorsam Türkiye üçüncülüğü ve bu sene de Türkiye şampiyonluğu. İnşallah bu başarı artarak devam eder" dedi. Program sonunda badminton sporcularını tebrik eden Kaymakam Erkut Pamuk, öğrenci ve antrenörlerine başarı belgesi takdim etti. Programa katılan Belediye Başkan Vekili Ahmet Akşehirlioğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akçakaya da şampiyon öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.