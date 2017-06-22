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22 Haziran 2017 08:06

Kaymakam Uçgun muhtarlarla buluştu

Alaşehir kaymakamlığı görevine 15 gün önce atanan, kaymakam Abdullah Uçgun 67 mahalle muhtarıyla iftarda buluştu.

Kaymakam Uçgun muhtarlarla buluştu

22 Haziran 2017 08:06


Kaymakam Abdullah Uçgun tüm masaları teker teker dolaşarak, misafirleriyle yakından ilgilendi.


Sarıkız Sosyal Tesisleri’nde Kaymakamlık tarafından düzenlenen iftar yemeğine Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, AK Parti İlçe Başkanı Rıze Peker, CHP Başkan vekili Ahmet Öküzcüoğlu, MHP İlçe başkanı Halis Yörür, sivil toplum örgütleri ve kurum amirleri katıldı.


Alaşehir Müftüsü Necati Kara’nın duasından sonra konuşan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Devletimizin demokrasi tarihi kadar, köklü bir geçmişi vardır. Muhtarlar her ne kadar çoğu zaman hak ettikleri saygıyı göremeseler de devlet olarak her zaman onlara ihtiyacımız var. Köylerde, mahallelerde en çok sözüne itibar edeceğimiz yine muhtarlardır ve öyle olmaya devam edecektir. Her türlü sorunlarınızı, yine beraber çözeceğiz. Bu yemeğe katıldığınız için teşekkür ediyorum." dedi.




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