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11 Haziran 2018 11:37

Kaymakamlıktan şehit aileleri ve gazilere iftar

Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu tarafından şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verildi.

Kaymakamlıktan şehit aileleri ve gazilere iftar

11 Haziran 2018 11:37


Azaklar Kır Düğün Bahçesinde gerçekleştirilen iftar programına Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Garnizon Komutanı Binbaşı Kamil Karameşe, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, kurum müdürleri, şehit aileleri ile yakınları katıldı.


Şehit aileleri ile birlikte iftar açmaktan onur duyduklarını ifade eden Kaymakam Çelenkoğlu, “Şehitlerimizin haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Bu ayakta isek, bu ülkede huzur içerisinde yaşıyorsak, şüphesiz ki şehitlerimiz sayesine yaşıyoruz. Şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet diliyorum. Sizlere hayırlı ömürler diliyorum. Eşlerine, anne-babalarına, çocuklarına imkanlarımız ölçüsünde her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizlere her zaman kapımız açık” dedi.


İftar programı Salihli Müftüsü Adem Karakelebek’in yaptırdığı dua ile son buldu.




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