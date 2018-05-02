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02 Mayıs 2018 18:09

Kaza anını canlı yaşayıp, emniyet kemerinin önemini öğrendiler

Manisa’nın Salihli ilçesinde emniyet kemeri kullanımına dikkat çekmek ve trafikteki önemine vurgu yapmak amacıyla simülasyon aracına binen öğrenciler kaza anında aracın takla atma anını, hem emniyet kemeri takılı, hem de emniyet kemeri takılı olmadan yaşadı.

Kaza anını canlı yaşayıp, emniyet kemerinin önemini öğrendiler

02 Mayıs 2018 18:09


"Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, öğrencilere trafik bilinci oluşturmak ve emniyet kemerinin önemini uygulamalı göstermek amacıyla simülasyon aracı getirildi. Kent Meydanı’na konulan simülasyon aracına binen öğrenciler, 7 kilometre hızla giden bir aracın takla atması sonucu yaşanılacak bir kazada emniyet kemerinin önemini yaşayarak öğrendi.


Simülasyon aracına binen İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, kaza anında emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu göstermek amacıyla aracı buraya getirttiklerini söyledi. Amaçlarının emniyet kemeri kullanımını sağlamak olduğunu belirten Başaran, “İnşallah bu kazalar olmaz, ama olduğu zamanda, kemerin ne kadar önemli olduğunu burada görüyorsunuz. Emniyet kemerinin öneminin, öğrencilerimiz olmak üzere, tüm toplumumuza yaymamız gerekir” dedi.


Amaçlarının emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğu anı yaşatmak olduğunu vurgu yapan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Ve Denetleme Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Osman Gül, “Önce emniyet kemeri takmadan, kaza anında yaşamış olduğu anı ve aracın içindeki durumu göreceksiniz. Meydana gelen kazalarda emniyet kemerinin bize ne kadar yaşama bağladığını göreceksiniz” dedi.


Simülasyon aracına binen öğrencilerden Kadir Kızılalım, araç takla atarken, emniyet kemerini takmadığı için, aracın içinde takla attığını ifade ederken, Tolga Şen Sarıkaya ise “Emniyet kemeri takmadığımız da arkadaşımla beraber resmen, iç içe olduk, karıştık ve çalkalandık. Ama kemer taktığımızda bizi hayata tuttu. Emniyet kemerinin önemi söylendiği kadar varmış” diye konuştu.


Öğrencilerden Pınar Çetin ise kemer takmamanın ciddi korkunç bir olay olduğunu gördüklerini, emniyet kemeri taktıklarında ise fazla zarar görmediklerini en iyi şekilde anladıklarını söyledi. Ceren Türkmen de teker takmadıkları zaman kaza anında arabanın içinde yuvarlandıklarını vurgu yaptı. Türkmen, “Kemer takınca ise arabanın içinde yuvarlanmayıp, kemerin önemini anlamış olduk” dedi.




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