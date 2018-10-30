Kaza sonrası yatalak kalan gencin tek umudu GATA

Manisa'da 1 buçuk yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yatağa bağımlı olarak sürdüren gencin tek umudu, doktorlarının tavsiye ettiği GATA'da tedavi olabilmek. Oğlunun başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen anne, oğlunun tekrar ayağa kalkabilmesi için yardım istedi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Dereli (23), bundan yaklaşık 1 buçuk sene önce trafik kazası geçirdi. Baygın halde Yunusemre ilçesindeki Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen genç beyninden ameliyat oldu. 3 ay yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Dereli'nin tedavisine daha sonra ise Manisa Devlet Hastanesinde devam edildi. 7 ay kadar da hastanenin palyatif ünitesinde kalan Dereli, taburcu edildiği evde yaşamını yatağa bağımlı olarak sürdürüyor.

Tek umudu GATA

Ailesinin yardımıyla ihtiyaçlarını karşılayabilen Dereli'nin tek umudu GATA'da tedavi olabilmek. Anne Hülya Dereli oğlunun tekrar yürüyebilmesi için doktorlarının GATA'da tedavi olması önerisinde bulunduğunu söyledi. Anne Dereli, oğlunun GATA'da tedavi olabilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, yardım istedi. Tüm bakımlarının 6 aydır evde kendilerinin yaptıklarını ifade eden anne Dereli, olayı şöyle aktardı:

"Buradan çıktı. 10 dakika evvel evdeydi. Sanayi de çalışıyordu. Traktör tamircisiydi. Geldi ellerini yıkadı, temizlendi, giyindi. Ben Saruhanlı'ya gidiyorum dedi. Karakolun altındaki benzinlikte kaza yapmış. Kamyonet ters yöne girmiş. Önünü kesmiş, vurmuş. Sonra ambulanslar geldi. Saruhanlı ilçesine götürdü. Daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk etti. İlk üç ay yoğun bakımda kaldı. İlk önce beyinden ameliyat ettiler. Doktorlar kemik kırılmış, içindeki kanı temizledik dedi. Oradan sonra Manisa Devlet Hastanesine gönderdiler. Palyatifte 7 ay yattık. Son 6 aydır da evdeyiz. Bakımını biz yapıyoruz.”

Doktorların kendilerine GATA'yı tavsiye ettiğini fakat imkanlarının olmadığını kaydeden anne Dereli, “Doktorlar GATA'ya gitmesi halinde daha iyi olacağını söyledi. İlk başta hiçbir tepki yoktu. Eve geldik. Baya tepkiler oldu. Bizi anlıyor musun dediğimiz de ayağını salla diyoruz. Ayağını sallıyor. Ellerinle bay bay yap diyoruz. Bay bay yapıyor. Gelen arkadaşlarını 'tanıdın mı?' diyoruz. Tanıdığını işaret ediyor. Bu şekilde işaretle anlaşıyoruz. Ne olur, lütfen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyoruz. İlgilenirlerse çok memnun oluruz. Çok seviniriz. Cumhurbaşkanımız her şeyi başarıyor. İnşallah bize de yardımcı olur. İnşallah Allah benim evladıma iyilik verir, yardım eder. GATA için yardım bekliyoruz. Milletvekillerimizin de ilgilenmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın duymasını ve evladıma yardımcı olmasını istiyoruz. Bir anne olarak ben çok üzülüyorum" dedi.