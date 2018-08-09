Kazada ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında İzmir-Ankara D-300 karayolu Eşme kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Kadir Güzel idaresindeki 43 KD 683 plakalı araç, aynı yönde seyretmekte olan Ekrem Hancı (69) yönetimindeki 45 ZZ 212 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Ekrem Hancı (69) yönetimindeki 45 ZZ 212 plakalı araç refüjleri aşarak karşı şeride geçmesi sonucu, Uşak İstikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan İhsan Tülek idaresindeki AB 223YJ plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, 45 ZZ 212 plakalı araç sürücüsü Ekrem Hancı sıkıştığı araçtan Manisa Büyükşehir Belediyesi AKS 110 ve 112 acil servis ekipleri tarafından ağır yaralı olarak çıkartılarak, ambulansla Salihli Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yoğun bakımda yatan yaralı Hancı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşma devam ediyor.