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30 Nisan 2018 14:37

Kazada ölen amatör futbolcu toprağa verildi

Manisa’nın Selendi ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden amatör futbolcu, düzenlenen cenaze töreni sonrasında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Kazada ölen amatör futbolcu toprağa verildi

30 Nisan 2018 14:37


Manisa’nın Selendi ilçesinde sabaha karşı direksiyon hakimiyetini kaybederek beton elektrik direğine çarparak hayatını kaybeden amatör futbolcu Yunus Emre Metin için cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Metin’in tabutunun üzerine yıllarca ter akıttığı Selendi Belediyespor’un 5 numaralı forması bırakıldı. Eski Camide Öğle Namazı sonrası düzenlenen cenaze törenine AK Parti ilçe Başkanı Eczacı Şeref Kaçar, Demokrat Parti İlçe Başkanı Serdar Şafak, Selendi Belediye Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ertuğrul, Metin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Metin, cenaze namazı sonrasında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.



Kazanın geçmiş


Kaza, Selendi ilçesinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula istikametinden Selendi istikametine giden Yunus Emre Metin (41) idaresindeki 20 F 9204 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton direk ikiye bölünürken, sürücü Yunus Emre Metin olay yerinde hayatını kaybetti.




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