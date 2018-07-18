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18 Temmuz 2018 18:50

Kazada ölen astsubay toprağa verildi

Ankara’da trafik kazası geçiren ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir haftadır verdiği yaşam savaşını kaybeden Astsubay Muhammed Aktuna (28), memleketi Manisa’nın Salihli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada ölen astsubay toprağa verildi

18 Temmuz 2018 18:50


Harita Genel Komutanlığında görevli Harita Teknisyeni Astsubay Üstçavuş Muhammed Aktuna (28), Ankara’da bir hafta önce arkadaşlarının kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu ağır yaralı olarak Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Salihlili Astsubay Üstçavuş Muhammet Aktuna (28) bir haftadır verdiği yaşam savaşını kaybetti. Hayatını kaybeden Astsubay Muhammed Aktuna için memleketi Salihli’de cenaze töreni düzenlendi. Hamidiye Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, düzenlenen askeri tören ile Çakallar Mezarlığı’na defnedildi.


Hamidiye Camisi’nde kılınan cenaze namazına ise İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, görev yaptığı silah arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.




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