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Kazada yaralanan tır sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa’nın Kula ilçesinde kırmızı ışıkta duran tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Kula ilçesinde kırmızı ışıkta duran tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, saat 08.20 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Orhan Acar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Celalettin Karadağ idaresindeki 42 EV 476 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen Ali K. idaresindeki 35 HC 7373 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada tırın içerisinde sıkışan şoför Celalettin Karadağ, olay yerine çağrılan Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karadağ, kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesinden Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Karadağ, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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