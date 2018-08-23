Kazazede felçli köpek hayvan barınağında sağlığına kavuştu

Kendisini iyileştiren veterinerlere çifte bayram sevinci yaşatan ‘Boncuk’ ismi verilen yavru köpek, şimdi ise sahiplenilmeyi bekliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi bünyesinde bir süre önce trafik kazası ve ateşli silahla yaralanıp, uzuvlarını kaybeden sokak hayvanları için oluşturulan ‘Felçli Bakım Birimi’, bir hayvanın umudu oldu. Manisa’da 1 buçuk ay önce otomobilin çarptığı yavru pitbull cinsi köpeğin arka iki ayağında kalıcı hasar meydana geldi. Felç kalarak, yürüme yetisini kaybeden 4 buçuk aylık köpek, büyükşehir belediyesine ait hayvan bakım ve tedavi merkezine getirilerek tedavi altına alındı. Görevli veterinerler tarafından ‘Boncuk’ ismi verilen köpeğe, her gün fizik tedavi, yüzme tedavi ve medikal tedavi uygulandı. Gördüğü tedavi sonrasında sağlığına kavuşan felçli köpek, 1 buçuk ay gibi kısa sürede yürümeyi başardı. Tedavi merkezindeki diğer köpekler gibi yürüyen, koşan ve hatta onlarla oyun oynayan Boncuk, yeniden yürümenin keyfini çıkarıyor. İyileşmesini sağlayan veterinerlere çifte bayram sevinci yaşatan yavru köpek, şimdi ise sahiplenilmeyi bekliyor.

"Sahip arıyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, sağlığına kavuşan yavru köpeğe sahip aradıklarını söyledi. Yavru köpeğin iyileşme süreci hakkında bilgi veren Akbaş, Bundan 1 buçuk ay önce tedavi merkezine getirilen ‘Boncuk’ ismini verdiğimiz köpek, trafik kazası sonucunda arka iki ayağında kalıcı hasar vardı. Ekiplerimizin yeni hayata geçirdiğimiz felçli bölümünde yoğun müdahalesi, fizik tedavi ve yüzme tedavisi sonrası bir buçuk ay gibi kısa sürede Boncuk’u sağlığına kavuşturduk. Şu anda her iki ayağına da basabiliyor. Kendi işlerini kendisi görebiliyor. Felçli bölümünde 8 hayvanımız var. Bu hayvanların tamamını ile ilgili çalışmalarımız var. Amacımız bu hayvanların kaderine mahkum olmadığını, yatalak olmayacaklarını göstermek. Uyguladığımız fizik tedavi, yüzme tedavi ve medikal tedavi ile beraber bu hayvanları eski sağlıklarına kavuşturarak, bunları doğal ortamlarına bırakabilmek ya da sahiplendirebildiklerimizi sahiplendirmek. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalarda olumlu sonuçlar aldık. Şimdi sağlığına kavuşan köpeğimize sahip arıyoruz" diye konuştu.

"Burası hapishane değil"

Akbaş, büyükşehir belediyesi olarak tüm felçli hayvanlara yönelik hayvanların özelliklerine göre aparat hazırlamak adına uluslararası bir firma ile gönüllülük esasına dayalı çalışma yapacaklarını dile getirdi. Akbaş, şöyle devam etti:

"Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde bir ilke imza attık. Önümüzdeki günlerde ilimizde faaliyet gösteren uluslararası büyük bir şirketle felçli hayvanlara yönelik aparat hazırlama konusunda alt yapı çalışmamız var. Buradaki bütün hayvanların kendi özelliklerindeki sağlık sorunlarına göre tamamen gönüllük esasına dayanarak aparat yapacağız. Bakım evi olarak amacımız bütün sokak hayvanlarını sağlıklarına kavuşturduktan sonra doğal ortamlarına bırakmak. Burası hapishane değil. Bütün kurum ve kuruluşlar ile bu konuda görüş ayrılığına düşüyoruz. Burası hayvanların sabit kalacağı bir yer değil. Önceliğimiz sahip bulabilmek sahip bulamadıklarımızı doğal ortamlarına bırakmak."