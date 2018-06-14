Kazazedelere ilk müdahale büyükşehir yaptı

Akbaş, olay yerine çağrılan 112 Acil Ekipleri gelene kadar kazazedenin yanından ayrılmadı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Manisa Büyükşehir Belediyesinin bir hizmeti olan Evde Bakım Hizmeti personeli ile birlikte bir vatandaşa ziyarete gittiği sırada rastladığı trafik kazasına ilk müdahaleyi yaptı. Eski Muradiye Yolu üzerindeki Doğa Koleji önünde elektrikli bisiklet sürücüsü Hasan Yalı ve yolcu Gonca Ardıç’ın yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ilk müdahaleyi Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş yaptı. Çağırılan 112 Acil ekipleri olay yerine gelene kadar Başkan Akbaş, yaralılarla yakından ilgilendi. 112 Acil ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından Akbaş, yaralıların durumu hakkında sağlık görevlilerini bilgilendirdi ve olay yerinden ayrıldı.