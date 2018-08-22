Kazılar Aigai’deki ziyaretçi sayısını 10 bine çıkardı

yüzyıla dayanan 12 Aiol kentinden biri olan Aigai Antik Kenti’ndeki kazı çalışmaları kentte olan ilgiyi arttırdı. Son dönemde bulunan eserlerle adını duyuran kent, sadece bu yıl 10 binin üzerinde kişiyi ağırladı.

yüzyıla dayanan ve son dönemde bulunan eserlerle adını duyuran Aigai Antik Kenti’ne olan ziyaretçi ilgisi katlanarak devam ediyor. Yunusemre ilçesi Köseler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tarihi 2 bin 800 yıla dayanan Aigai Antik Kenti’nde devam eden kazılara başkanlık eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sezgin, 2014 yılında bin 500 kişinin ziyaret ettiği kenti 2018 yılında 10 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Sezgin, ziyaret sayısının artmasındaki en büyük etkenin kentte yapılan kazı çalışmalarının tanıtımı ve kentte çıkan eserlerin olduğunu söyledi. Yrd. Doç. Dr. Sezgin, “Kentte günden güne ziyaretçi sayısının arttığını söyleyebilirim. Biz 2004 yılında kazıya başladığımızda kenti gezmek çok zordu. Antik yollar açığa çıkmamıştı. Çalı çırpı ve ot durumu ziyaretçiyi zorlamaktaydı. Şu an geldiğimiz durumda antik yolların büyük bir kısmını ortaya çıkardık. Ziyaretçiler rahatlıkla kente girip çıkabiliyorlar. Bu açıdan ziyaretçi sayısında büyük bir artış söz konusu oldu. Ziyaretçi sayısını biz kabaca hesaplıyoruz. 2014 yılına kadar yılda bin 500 kişi kadar ziyaretçi geliyordu. Kentte bilet kesilmediği için net bir rakam söylemek mümkün değil ama gelen gidenlerin sayısını kabaca not eden bekçilerden aldığımız rakamlara göre bu yılki ziyaretçi sayısı 10 binin üzerinde oldu. Ziyaretçi sayısında ciddi bir artış olduğunu söyleyebilirim. Bu sayının giderek de artacağını düşünüyorum. Kentin bu derece ziyaretçi alması özellikle sosyal medyadaki paylaşımlar ve haber kanallarının kent hakkında yaptığı haber paylaşımları çok etkili oluyor" dedi.