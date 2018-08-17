Keçiliköy ve Karaoğlanlı AAT’ye yerinde inceleme

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa’nın evsel nitelikli atıksu kirliliğini minimize ederek daha sağlıklı bir çevre inşa etmek adına faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik ile birlikte Keçiliköy ve Karaoğlanlı atıksu arıtma tesislerini ziyaret etti. Ziyaretler esnasında Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Selin Özder de yer aldı. Tesislerde görevli personel ile de görüşen Genel Müdür Yardımcısı Başaran, incelemelerde bulunarak tesislerin işletilmesiyle ilgili bilgi aldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Manisa’nın doğasının korunması için sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerinin altını çizen Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, “Gelecek nesillere daha temiz bir Manisa bırakabilmek adına üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde bir kurum olarak tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Bu anlamda da atıksu arıtma tesislerimizin buradaki görevi gerçekten çok büyük ve önemlidir. Tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz biyolojik ve kimyasal işlemler sayesinde, atık olarak nitelendirdiğimiz sular, arıtım işlemi sonrasında tekrar doğaya salınabilir hale getiriliyor. Tüm ekibimizin çabası çocuklarımıza daha sağlıklı bir çevre mirası bırakmaktır. Bu yolda da desteğini her zaman hissettiğimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde yorulmadan yürümeye devam edeceğiz” dedi.