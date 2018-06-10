Kefen parasıyla yaptığı bileziği Akşener’e taktı

86 yaşındaki Selanik göçmeni Elif Şengel’in emekli parasıyla yaptığı bileziği Akşener’e vermesi büyük alkış aldı. Akşener de, “Bu bileziği seçim çalışmamda kullanacağım. İçine haram karıştırmayacağım” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Manisa’da seçmenleriyle buluştu. Cumhuriyet Meydanında coşkulu bir kalabalığa hitap eden Akşener, konuşmasına başlayacağı sırada platforma çıkan 86 yaşındaki Selanik göçmeni Elif Şengel isimli kadın emekli parasıyla yaptığı bileziği ve boynundaki tülbenti Akşener’e verdi. Aldığı hediye karşısında duygulanan Akşener, Elif Şengel’e sarılarak teşekkür etti ve "Bu bileziği seçim çalışmalarımda kullanacağım ve buna haram karışmayacak” diyerek söz verdi. Miting öncesi ayrıca aynı ittifak içinde yere aldıkları Saadet Partisinin Manisa İl Başkanı Metin Buldu da Akşener’e çiçek vererek "Hoş geldiniz" dedi.

Konuşmasına sıcak bir havada oruçlu bir halde meydana gelerek destek veren Manisalılardan helallik isteyerek başlayan Akşener, “Ben Cumhurbaşkanınız olmayı istiyorum. Bu yola milletimizin desteği ve isteğiyle ile çıktık. Cumhurbaşkanı olduğumda ilk işim hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, adaleti yeniden tesis etmek olacak” dedi.

Türkiye’deki mülteci sorununa da değinen Akşener, “Türkiye’de 4 milyon mülteci Suriyeli’nin yaşadığı ve 150 milyar lira para harcanan ve kimsenin mutlu olmadığı Suriye politikasını inşallah düzelteceğim. Bu 4 milyon kardeşimizi memleketlerinde mutlu olacakları bir şekilde memleketlerine göndereceğiz. İnşallah Erdoğan Şam’daki Emevi Camii’nde namaz kılamadı ama biz hep birlikte sizlerle birlikte 2019 Ramazan’ında Türkiye’ye mülteci gelmiş vatanına dönmüş Suriyeli kardeşlerimize 81 ilden temsilcilerle Halep’te iftar yapacağız inşallah” diye konuştu.

Ekonomiyi düzeltecek projelerinden de bahseden Akşener’e konuşması sırasında sık sık tülbentler hediye edildi.

Kanal İstanbul projesini Manisa’da da eleştiren Akşener, “Tam 65 milyar dolar. Soru şu; bu 65 milyar doları nereden bulacaksın ve burası bittikten sonra Manisalı bundan hangi kazancı elde edecek. Bu soruyu kime sorduysam cevap yok ama bana herkes gençlere vereceğim maaş için kaynak soruyor. Tayyip Bey’in 65 milyar dolarına soru soran yok, bana gelince emekliye bin 500 lira iyi bayramlar ikramiyesi vereceğim diyorum kaynak soruyorlar, 4 buçuk milyon kredi kartı takibindeki vatandaşı rahatlatacağım diyorum kaynak soruyorlar, fabrika yapacağım diyorum kaynak soruyorlar. 65 milyar dolar için soru soran yok ama ben sormaya devam edeceğim” dedi.

“Şimdi çok çılgın bir proje daha yaptı” diyen Akşener şunları söyledi:

“Kahve, kahve. Gariban kahvecilerin de kazancına göz diktiler. Yahu devlet kahve yapar mı? Koy milletin cebine parayı istediği yerde içsin. Koy öğrencinin cebine parayı canı istediği yerde kahve içsin. İki orta bir kek bedava. Devlet kahve yapıyor, kahve. Çılgın proje. Bakın samimiyetle söylüyorum bu şoför hem yorgun hem geveze. Bizi yönetemez artık. Allah’ın izniyle 24 Haziran’da Manisa da yüzünü güneşe dönecek.”

Akşener konuşmasının son bölümünde İYİ Parti Manisa Milletvekili adaylarını sahneye alarak birlikte vatandaşları selamladı. 8. sıra milletvekili adayı Ömer Geriter’in 35 günlük oğlu Hasan Geriter’i de kucağına alan Akşener yoğun bir ilgi altında Manisa’dan ayrıldı.