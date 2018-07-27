Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 12:06

Keli Zaferspor teknik direktörünü buldu

Manisa 1.

Keli Zaferspor teknik direktörünü buldu

27 Temmuz 2018 12:06

Amatör Küme ekiplerinden Keli Zaferspor, Teknik Direktör İsmail Çerdik ile anlaştı.


Amatör Küme’de Salihli’yi temsil edecek olan ekiplerden Keli Zaferspor’da Teknik Direktörlük görevine, 2. Amatör Küme’de Kapancıspor’u şampiyon yapan İsmail Çerdik getirildi. Resmi sözleşmeye imza atan İsmail Çerdik, hedeflerinin Keli Zaferspor’u bir üst lige taşımak olduğunu söyledi. İlk Teknik Direktörlük deneyiminde Kapancıspor’u grubunda şampiyon yapıp, adını bir üst lig olan 1. Amatör Küme’ye yazdırdığını belirten Çerdik, Keli Zaferspor ile anlaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Çerdik “Şimdi de yeni sezonda Keli Zaferspor’u 1. Amatör Küme’de hem şampiyon yapıp, hem de Süper Amatör Küme’ye taşımak istiyorum” dedi.


Genç bir teknik direktör ile anlaştıklarını ifade eden Keli Zaferspor Kulüp Başkanı Alim Teker ise "Hedefimiz güçlü bir kadro kurup, sezonu şampiyon olarak bitirmektir. Çünkü bu sezon hedefimiz Süper Amatör Lig olacaktır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç