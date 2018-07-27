Keli Zaferspor teknik direktörünü buldu

Amatör Küme ekiplerinden Keli Zaferspor, Teknik Direktör İsmail Çerdik ile anlaştı.

Amatör Küme’de Salihli’yi temsil edecek olan ekiplerden Keli Zaferspor’da Teknik Direktörlük görevine, 2. Amatör Küme’de Kapancıspor’u şampiyon yapan İsmail Çerdik getirildi. Resmi sözleşmeye imza atan İsmail Çerdik, hedeflerinin Keli Zaferspor’u bir üst lige taşımak olduğunu söyledi. İlk Teknik Direktörlük deneyiminde Kapancıspor’u grubunda şampiyon yapıp, adını bir üst lig olan 1. Amatör Küme’ye yazdırdığını belirten Çerdik, Keli Zaferspor ile anlaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Çerdik “Şimdi de yeni sezonda Keli Zaferspor’u 1. Amatör Küme’de hem şampiyon yapıp, hem de Süper Amatör Küme’ye taşımak istiyorum” dedi.

Genç bir teknik direktör ile anlaştıklarını ifade eden Keli Zaferspor Kulüp Başkanı Alim Teker ise "Hedefimiz güçlü bir kadro kurup, sezonu şampiyon olarak bitirmektir. Çünkü bu sezon hedefimiz Süper Amatör Lig olacaktır” dedi.