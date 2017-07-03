Kemer Köy Pazarı ziyaretçilerini bekliyor

Salihli Belediyesi tarafından Salihli Belediyesi tarafından Kırsal-Geleneksel Turizm Geliştirme projesi kapsamında Kemer Mahallesinde Geleneksel Köy Pazarı açıldı. Köy pazarı hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “Belediye Başkanımız Zeki Kayda’nın önem verdiği projelerden olan ilk köy pazarını geçtiğimiz yıl açtık. Salihli’de yaşayan ancak bu yerleri görmeyen insanlarımız var. 500 yıllık tarihi ve kültürel yapısı, doğal şartlarda yetişen organik ürünleri ile birçok güzelliğe sahip olan Salihli’ye bağlı Kemer Mahallemizi turizme kazandırmak istiyoruz. Köy pazarı sayesinde, insanlarımız organik ürünler satın alabilecekler, yetiştirdikleri ürünleri satan mahalle sakinleri de aile bütçelerine katkı sağlayabilecek” dedi.

Öte yandan geleneksel Kemer Köy Pazarı’nın da sezon açılışı Mahalle Muhtarlığı öncülüğünde oluşturulan komite tarafından gerçekleştirilen 1. Keşkek Günü ile yapılmıştı.