Kemer Mahallesi keşkek festivali ile şenlendi

Keşkek Festivali yapıldı. Kemer Mahalle Muhtarlığı öncülüğünde oluşturulan komite tarafından gerçekleştirilen festivalde kazanlarda pişirilen ve geleneksel yöntemlerle dövülen keşkekler, festivale katılanlara ikram edildi.

Geleneksel Kemer Köy Pazarı’nın sezon açılışının da gerçekleştirildiği törende komite adına konuşan Firdevs Sepetoğlu, amaçlarının yıllar önce Kemer Mahallesinden ayrılıp, yıllardır birbirlerini göremeyenleri buluşturmak olduğunu söyledi. Kemer’in tarihi geçmişinin çok eski olduğunu belirten Sepetoğlu, “Doğup büyüdüğümüz tarih kokan Kemer Mahallesini tanıtmak istiyoruz. İlkini gerçekleştirdiğimiz keşkek Festivaline katılımlarınızdan dolayı, tüm herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Keşkek Festivali’nin Kemer Mahallesine hayırlı olması temennisinde bulunan Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, festivalin yıllar önce Kemer Mahallesinden ayrılanları buluşturduğunu söyledi. Karaoğlu, “Biz hangi köyden, hangi mahalleden olursak olalım, şunu hiç unutmayalım. Bu köyler bizim köyümüz ise gitmesek de, gelmesek de değil, gidip ve geleceğiz. Çünkü gitmediğimiz yer bizim değil, girmediğimiz gönül ve sıkmadığımız el bizim değildir” diye konuştu.

Kemer Mahalle Muhtarı Zafer Çavdar ile Firdevs Sepetoğlu, Şeref Ertürk, Mutlu Aydın, Halil Efe ve İrem Can’dan oluşan Tertip Komitesi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın ile davetliler katıldı.

Etkinlik kazanlarda pişirilen keşkeklerin davetlilere ikramı ile son buldu. Öte yandan geçtiğimiz yıl başlatılan Geleneksel Kemer Köy Pazarı’nın ise her pazar günü kurulacağı öğrenildi.