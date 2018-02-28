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28 Şubat 2018 09:49

Kendi oluşturdukları parkurda polislik sınavlarına hazırlanıyorlar

Manisa’nın Kula ilçesinde polis olmanın hayalini kuran lise öğrencileri, Yunus Emre Anadolu Lisesi bahçesinde Beden Eğitimi Öğretmeni Nurullah Kayadelen tarafından okulun spor malzemeleri ile oluşturulan ’Güçlü Gençler Parkuru’nda yeterlilik sınavına hazırlanıyor.

Kendi oluşturdukları parkurda polislik sınavlarına hazırlanıyorlar

28 Şubat 2018 09:49


Kula Yunus Emre Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Nurullah Kayadelen, öğrencilerinin polis olabilmek ve fiziki yeterlilik sınavına hazırlanmak için Kula’da hiç bir eğitim merkezi olmaması nedeniyle parkur oluşturmaya karar verdiğini söyledi. Öğrencileri için spor malzemeleri ile parkur oluşturan Beden Eğitimi Öğretmeni Nurullah Kayadelen parkurun polis meslek yüksekokullarındaki parkura göre oluşturulduğunu belirtti.


Okul bahçesinde oluşturdukları parkurda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kayadelen, öğrencilerin hedeflerine ulaşması için gece gündüz demeden uğraştıklarını dile getirerek, "Parkurumuzu polis meslek yüksekokullarındaki parkura göre yaptık. Öğrencilerimiz okuldaki eğitimlerinin ardından günde yaklaşık 3 saat parkurda çalışıyorlar. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Bu ülkenin polise, askere ihtiyacı var. Özellikle de ülkemizin polislere ihtiyacı var. Bu nedenle daha çok gencin polisliğe yönelmesi gerekiyor" diye konuştu.




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