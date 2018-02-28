Kendi oluşturdukları parkurda polislik sınavlarına hazırlanıyorlar

Kula Yunus Emre Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Nurullah Kayadelen, öğrencilerinin polis olabilmek ve fiziki yeterlilik sınavına hazırlanmak için Kula’da hiç bir eğitim merkezi olmaması nedeniyle parkur oluşturmaya karar verdiğini söyledi. Öğrencileri için spor malzemeleri ile parkur oluşturan Beden Eğitimi Öğretmeni Nurullah Kayadelen parkurun polis meslek yüksekokullarındaki parkura göre oluşturulduğunu belirtti.

Okul bahçesinde oluşturdukları parkurda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kayadelen, öğrencilerin hedeflerine ulaşması için gece gündüz demeden uğraştıklarını dile getirerek, "Parkurumuzu polis meslek yüksekokullarındaki parkura göre yaptık. Öğrencilerimiz okuldaki eğitimlerinin ardından günde yaklaşık 3 saat parkurda çalışıyorlar. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Bu ülkenin polise, askere ihtiyacı var. Özellikle de ülkemizin polislere ihtiyacı var. Bu nedenle daha çok gencin polisliğe yönelmesi gerekiyor" diye konuştu.