KentKart yerine ManisaKart

Manisalılar, 1 Ocak 2017’den itibaren ManisaKart kullanacak. Kartlarını değiştirmek isteyen vatandaşlar 31 Aralık 2016 tarihine kadar Manisa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, (Eski Belediye Binası) Magnesia AVM ve MASKİ Yarhasanlar Şubesi’ne başvurabilecek. MANULAŞ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yığılma yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için değişimlerin son güne bırakılmaması gerektiğine dikkat çekildi.

MANULAŞ, toplu taşımada kullanılan elektronik kartların yenilenmesi hakkında bilgilendirdi. 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle Manisa’nın 17 ilçesinde, toplu taşıma araçlarında ManisaKart kullanılmaya başlandığı ifade edilirken, yığılma yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için değişimlerin son güne bırakılmaması gerektiğine dikkat çekildi. Bu doğrultuda Manisa şehir içi ve Muradiye Mahallesi’nde çalışan araçlarda da 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren ManisaKart uygulamasına geçileceği ve kart değişimlerinin devam ettiği belirtildi. Konu ile ilgili bilgi veren MANULAŞ İşletme Müdürü Oktay Yenilmez, “ManisaKart 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Yunusemre ve Şehzadeler ilçesinde de geçerli olacak. Kent Kart sahibi olan vatandaşlarımızın ücret ödemeden 31.12.2016 tarihine kadar kart değişimlerini yapıyoruz. Böylece Ocak ayından itibaren il genelinde vatandaşlarımız hiçbir sorun yaşamayacak” dedi.

Kart değişimleri ile ilgili ekip sayısını arttırdıklarını ve vatandaşların mağdur olmaması için hummalı bir çalışma içinde olduklarını da ifade eden Yenilmez, “Manisa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası (Eski Belediye Binası), MAGNESİA Alışveriş Merkezi’nde ve MASKİ Yarhasanlar Şubesi’nde başvuruları alıyoruz. Kartları da 1 gün sonra vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Ayrıca Cumartesi günleri de Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda başvuruları almaya devam edeceğiz. 31 Aralık 2016 tarihine kadar bu çalışmamız devam edecek. Amacımız sorunsuz bir şekilde ManisaKart uygulamasına geçmektir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışıyoruz” diye konuştu.

ManisaKart değişimleri için 1 adet kimlik fotokopisi, 1 adet fotoğraf ve eski kent kart, Engelliler için engelli kartı, öğrenciler için de öğrenci belgesi (öğrenci belgesinde kimlik numarası yazması gerekiyor) ve 1 adet fotoğrafın yeterli olacağı belirtildi.