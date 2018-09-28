Kentsel dönüşümle okullar da yenilenecek

Projeye ilişkin süreç hızla ilerlerken; Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte toplantı yapılarak okulların proje alanındaki yerleri hakkında bilgi verildi.

Laleli, Mesir, Mutlu ve Lalapaşa mahallelerinde kentsel dönüşüm yapmaya hazırlanan Yunusemre Belediyesi, dönüşümün yapılacağı Laleli ve Mesir mahallelerinde bulunan tüm okulların müdürlerine kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi verdi.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Can Mercül ve Kentsel Tasarım Müdürü Vacide Elmalı tarafından Belediye Meclis Lokali'nde gerçekleştirilen toplantıya Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şentürk, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Çengel ile Laleli ve Mesir mahallelerinde bulunan tüm okulların müdürleri katıldı. Kentsel dönüşümle birlikte okulların da yenileneceğini kaydeden Başkan Yardımcısı Mercül, projenin şu anda hangi aşamada olduğuna ilişkin bilgi verdi. Yapılacak projeyle bölgenin ihtiyacına cevap verecek okulların inşa edileceğini dile getiren Mercül, şu anda sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini belirtti.