Keresteciler Sanayi Sitesi Cami dualarla açıldı

Turgutlu Belediyesi Şehir Meclis Üyesi Hasan Koç’un öncülüğünde yaklaşık 10 ay önce yapımına başlanılan Keresteciler Sanayi Sitesi Camii, düzenlenen tören ile dualar eşliğinde ibadete açıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından açılış konuşmasını Karadenizliler Derneği Başkanı İbrahim Uzun yaptı. Uzun, Turgutlu Belediyesi’nin destekleri ve hayırseverlerin katkılarıyla yapılan camide emeği geçenlere teşekkür etti. Turgutlu Müftüsü Nizamettin Doğan ise, yaptığı konuşmada, “Turgutlu’muz da Ramazan ayı içerisinde 5 camimizi ibadete açtık. Şuan yapımı devam eden 5 camimiz daha var. İnşallah en kısa zamanda onların da açılışını gerçekleştireceğiz. Bugün açılışını yaptığımız Keresteciler Sitesi Camii’nin yapımında emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ise yaptığı konuşmada dini ve milli değerlere değinerek, Turgutlu Belediyesi olarak hayır işlerine öncülük etmekten memnuniyet duyduklarını söyledi. Başkan Şirin, “Buranın temelinin kazılmasından, inşaasına, temizliğinden, boyamasına, saymakla bitiremeyeceğimiz iş ve hizmetlerine kadar alın teri döken işçilerimize, titizlikle çalışan değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah onlardan da razı olsun. Bugün nerede bir kubbe, bir minare varsa, orası Müslümanın yurdudur. İşte Türk-İslam coğrafyalarında, dünyanın dört bir yanındaki bu minarelerde ‘Şehadetleri dinin temeli’ olan ezanlar yükseliyor, hepimiz eşitlik ve kardeşlik ruhuyla Yüce Allah’ın huzuruna çıkıyoruz. Bizlere insan olma vasfımızı, ahireti ve varoluş sebebimizi en yüce değerde hatırlatan çağrı, artık buradaki minarelerimizden de yükselecek"

Açılışta konuşan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise “Burası bir kardeşlik meydanı, burası bir bereket sofrası, burası ümit yolculuğunun ilk adımıdır. Buna vesile olan kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. İnşaa etmek, bina etmek, imar etmek birbirinden ayrı kelimeler. Öncelikle bu camiyi inşaa ettik. İnşa ile beraber binayı da tahakkuk ettirdik. İş imara gelince imar bir süreç bundan sonraki süreçlerde de arık camilerimize imar edeceğiz. Müslimler ve Müminler camileri imar ederle ama aynı zamanda camilerde Müslimler ve Müminleri imar ederler. İmar edilmiş insanların çevreleri mahmur olur. Mahmur edilmiş insanların hayatları ömür olur. Kendilerine ömür bahşedilen insanların yaşadığı zaman ve mekan boyutlarını aşarak bir ümrana dönüşür. Bizler aynı Keresteciler Sitesi Camii’nde olduğu gibi bundan sonra iki taş üst üste koyacağız, duvar 10 metre yükselecek. Bize 10 adım gelinecek yürüyeceğiz, koşacağız. Yeter ki azmimizi kuvvetimizi koruyalım” dedi.

Konuşmaların ardından Kerestecileri Sitesi Camii’nin açılış kurdelesi kesilirken, yapılan iftarın ardından Vali Güvençer ve berberindeki heyet ağaç dikimi gerçekleştirdi ve ardından camiyi gezdiler. Program verilen iftar yemeği ile sona erdi. Açılışa Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Ahmetli Kaymakamı Muhammet Emre Canpolat, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Belediye Başkan Yardımcıları Ekrem Bölükbaşıoğlu, İskender Tunç ve Çetin Akın, Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren, İlçe Milli eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, İlçe Müftüsü Nizamettin Doğan, Şehir Meclis Üyeleri, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.