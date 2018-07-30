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30 Temmuz 2018 12:22

Kerimenur İşbecer Balkan Şampiyonu oldu

Yunanistan’ın Selanik kentinde düzenlenen Minikler Balkan Şampiyonası’nda Manisa ve Salihli Belediyespor’u Milli Takımda temsil eden Kerimenur İşbecer, altın madalyanın sahibi oldu.

Kerimenur İşbecer Balkan Şampiyonu oldu

30 Temmuz 2018 12:22


Türkiye’de ve Avrupa’da katıldığı müsabakalarda kazandığı madalyalarla adından söz ettiren Salihli Belediyespor Judo Takımı, yine büyük bir başarıya imza attı. Minikler Balkan Şampiyonası, 10 ülkeden toplam 325 judocunun katılımı ile Yunanistan’ın Selanik kentinde gerçekleştirildi. Balkan Şampiyonasında mücadele eden Salihli Belediyespor Judo Takımından Kerimenur İşbecer, 52 kilogramda Balkan Şampiyonu oldu. İşbecer’in kazandığı Balkan Şampiyonluğu ile hem ülkemize hem de Salihli’ye büyük bir sevinç ve gurur yaşattı.


Öte yandan Kerimenur İşbecer, İzmir’de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Minikler Türkiye Judo Şampiyonası’nda da 52 kilogramda Türkiye şampiyonu olmuştu.


Balkan Şampiyonu olan Kerimenur İşbecer’i bu büyük başarısından dolayı kutlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Ülkemizi ve Salihli’mizi sevince boğan Kerimenur İşbecer ile tüm sporcularımıza alınlarından öpüyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bu başarıda emeği geçen Antrenörlerimiz Oktay Ayaz, Özlem Ayaz ve Namet Gülme’i de tebrik ediyorum" dedi.




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